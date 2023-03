To jest esencja kościoła od poczatku do końca - czyli wielkim projekcie Szatana jaki nazywa się kościołem katolickim. Każda wiara na ziemi doprowadziła tylko do śmieci i rozpaczy a nigdy szczęścia i braterstwa. Największy wymysł szatana to nie to aby w niego nie wierzyć, tylko aby wierzyć w jedyną słuszną religię i zabijać w jej imieniu.