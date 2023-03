Artykuł wyszedł niedawno po wspólnym szkoleniu specjalsów PL oraz UA. Co ciekawe - albo dostali do rąk wadliwą serię, albo coś faktycznie jest nie tak. Ot tak sobie takie oddziały notatek do dowództwa nie wysyłają. Wiadome jest, że ruski spróbuje wszystkiego się chwycić - bo co im innego zostało ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ), my karabinki naprawimy i UA zacznie nimi utylizować ich armię, ale ich narracja dalej będzie Pokaż całość