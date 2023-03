NIGDY nie lekceważcie jakiegokolwiek ugryzienia, czy nawet niewielkiego zadrapania przez dzikie zwierzę i zapierd^&* po szczepionkę przeciw wściekliźnie, bo to gówno w 100% przypadków kończy się śmiercią, nie ma na to leku. Przyznam szczerze, że ja bym nawet leciał po szpryce, jakby mnie pies sąsiada udziabał, po prostu nie dawałbym nawet minimalnej szansy na to, żeby ten syf się rozwinął, bo gdy wystąpią objawy, to już można tylko odliczać czas do zgonu. Pokaż całość