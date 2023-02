Wszystko będzie, kraby, borsuki, himarsy, samoloty, czego dusza zapragnie i w dużych ilościach. Ktoś się zastanowił wgl jak chcemy to finansować ?. PKB ostro w dół, inflacja w górę, w budżecie fizycznie nie ma pieniędzy bo rozkradzione albo na 500 i inne tarcze. To co do drukuje się może no bo i kto zabroni. Po wyborach paliwko po dyszce lekko będzie