Toksyna może dostać się do produktów, gdy producenci przetwarzają przejrzałe lub nawet spleśniałe pomidory

Nic się nie może zmarnować, bo to generuje straty. O ile do pewnego stopnia jest to zdrowe podejście w biznesie, to problem się zaczyna, gdy przeobraża się to w typową patologiczną januszerkę. Za komuny tak powstał chociażby paprykarz, zmielili odpady rybne z ryżem i ludzie się tym zajadali.