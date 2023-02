Z oryginału wynika, że to nie było jakieś tam przywiązanie. Pierwsze co przychodzi do głowy, że był ściśle skrępowany do pnia i nie miał prawa się ruszyć. W takim przypadku samobójcza rana postrzałowa jest niedorzeczna.

Jednak wg tekstu lina była przywiązana do gałęzi i szyi ofiary. A tu już autopostrzał jest możliwy.