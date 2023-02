Rosjanie ciągle chwalą się, że gdzie nie przeprowadzą ataku tam zniszczą wyrzutnię HIMARS czy MLRS. Jednak do dziś nie mogli przedstawić na to dowodów. Teraz mamy przynajmniej poszlaki, by stwierdzić, że Rosjanie naprawdę zniszczyli parę wyrzutni które były wabikami stworzonymi przez Czechów.