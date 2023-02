Jak słyszę, że rząd "powołuje nowy fundusz" to już wiadomo, że będzie po raz kolejny skubał obywatela z kasy no bo przecież takie fundusze nie są do ochrony kogokolwiek poza rządem, aby mógł mieć kasę na kolejne powoływanie funduszu no i jeszcze do utrzymania władzy na powierzchni tego bagna, które już śmierdzi a będzie śmierdzieć jeszcze bardziej.