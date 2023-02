W Polsce rośnie liczba bankructw. Najwięcej na Śląsku i Mazowszu

A wiecie co jest najlepsze?



Na jesieni emeryci znowu wybiorą pis i będzie on rządzić większością, bo młodzi machną ręką na wybory.



Bo kto by pomyślał by głosować na Tuska, Mentzena, itd.



Przecież Tusk to rudy #!$%@? i złodziej, a Mentzen to onuca i w ogóle złodziej i #!$%@?.



Mati to chociaż miskę ryżu i #!$%@? obiecał, a Tusk co? - deflację? Pewnie znowu rudy chce okraść naród Bolzgi. xD