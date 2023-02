Ja w to gram i bede gral ale nie ma co ukrywać gra jest ewidentnie propagandowa pro sowiecka wiec nie dla malych umyslow ktorzy potem z zachwytu beda sobie wieszac obraz stalina na scianie xd no i powiazania rosyjskie tej gry troche lipa bo w podatkach kasa pojdzie do reżimu rosyjskiego a w koncekwencji na wojnie wiec radze robic tak zeby nie wydac ani zlotowki na to ( ͡ ° ͜ ʖ Pokaż całość