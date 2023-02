Zwykłe pierdzielnie pod publikę, jakby jej tam włos z głowy spadł to rano pół jednostki stała by na baczność, to jest żona polityka bezpośrednio pracującego przy Morawieckim, jeden telefon i lecą pagony, każdy dobrze wie kim ona jest, i co się może stać, nawet jak nie było bezpośredniego zlecenia od PiS to każdy ćwierć inteligent w wojsku wie czym to by się skończyło dla niego i jego przełożonego, zwykła propaganda by potem Pokaż całość