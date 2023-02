Nieźle, to jest trollowanie ruskich level expert. W momencie gdy putin chce ogłosić w rocznicę inwazji zajęcie jakiejś wiochy jako sukces wojenny i opowiada o szybkim zajęciu całej Ukrainy, a jego przydupasy grożą, że za chwilę następna będzie Polska i Niemcy, do stolicy Ukrainy przyjeżdża sobie prezydent najmocniejszego rywala, spotyka się z władzami Ukrainy, spaceruje po ulicach. To się rozniesie jak masełko w ruskich mediach społecznościowych xD