Ciężko ocenić tą sytuację, z jednej strony postawił pracę na pierwszym miejscu, no ale mógł np.: być w trasie jako kierowca i nie miał innej możliwości, z drugiej strony, jak siostra była w stanie krytycznym, to nie leżała na zwykłym oddziale tylko pewnie na OIOM, a tam to albo nie ma odwiedzin, albo są duże restrykcję, trzeba brać pod uwagę innych pacjentów w podobnym stanie.