Bartek zdał maturę – rodzice pomogli mu pójść na studia a on pracował weekendami; Po 3,5 roku męki zrobił inżyniera, znalazł pracę w której pracował dzień i noc jednocześnie żyjąc z miesiąca na miesiąc. Był niski i przeciętny z wyglądu już w liceum - studia połączone z pracą oraz późniejsza praca na etacie od rana do nocy sprawiły, że nie miał kiedy o siebie zadbać – ostatecznie w wieku 30 lat wygląda jakby był po 40tce, nigdy nie miał czasu na randki ale nawet gdyby miał, to i tak żadna kobieta w promieniu 1000km by go nie chciała.

Oczywiście rozwiązanie jest tylko jedno – olać gospodarstwo i uciekać z kraju. Najlepiej sprzedać wszystko jakiemuś Niemcowi czy Norwegowi a rodziców wysłać do domu opieki – bo inaczej czeka ich samotna wegetacja aż do śmierci. Winny oczywiście jest nasz rząd – 90% migrantów do Polski, czy to zarobkowych czy studentów, to mężczyźni a 70% osób, które wyjeżdżą z Polski i już do niej nie wracają, to kobiety. W sumie to zjawisko dotyczy całej UE – o ile osób wyjeżdżających z UE na stałe jest ~50% mężczyzn i kobiet, tak wjeżdżający, aby żyć w UE to w 80% faceci.