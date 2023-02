4,400% ? Szkoda że nie napisano 4,400000%, o ileż groźniej by to wyglądało, o niebo groźniej niż 4,5% :)

Widzę że amerykanizujemy się na potęgę - to w Ameryce sieć A&W w latach 80' próbowało konkurować z ćwierćfunciakiem McDonalda sprzedając 1/3 funtowego burgera za niższą cenę. Przegrali, bo większość klientów myślała, że 1/4 jest większe :)