Jakoś inne knajpy ukraińskie działają normalnie. Ale oni nie mogli się powstrzymać i musieli użyć banderowskiej kolorystyki. I jeszcze Kalina. Co za bezczelność. A teraz wielce zdziwieni, że w Polsce się to może źle kojarzyć xD. To tak jak by ruski sobie w Kijowie otworzył coś z symboliką komunistyczną i był zdziwiony, że ludziom nie odpowiada.