Cały artykuł to stek bzdur i manipulacji.



Zarówno OP, autor artykułu i wszyscy wykopujący to banda baranów.



Ale skoncentrujmy się na podstawowym zarzucie: piramida finansowa. Czego to dotyczy? A no tego, że ubezpieczenie emerytalne to ubezpieczenie. Tak samo działają ubezpieczenia prywatne, w tym prywatne ubezpieczenia emerytalne. Wpłacane składki służą do wypłaty zobowiązań ubezpieczyciela, a więc emerytur.



Ale jest podobno rozwiązanie. Zamiast ubezpieczeń powinny być konta. A jak działa konto w banku. Pokaż całość