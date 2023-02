Wyrzucanie z pracy za poglądy. Gorzej niż za komuny. A taki uchodźca z Białorusi (kanał na YouTube: Dostawcy Wrażeń) urządził sobie zbiórkę pieniędzy dla rosyjskich żołnierzy i do dziś nic go za to nie spotkało. Widocznie obcokrajowcom w Polsce wolno więcej.