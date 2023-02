I bardzo dobrze. Po co wyrzucać coś co działa, tym bardziej, że ta nowa motoryzacja to często badziewie, zaprogramowane na psucie się aby uwalić rynek wtórny... dowsizing, zastępowanie ergonomicznych przycisków dotykowym badziewiem, defaultowe wyłączanie silnika na skrzyowaniach, tandetny plastik.... no chyba, że ktoś brandzluje się kolorowym ajpadem przy kierownicy, to przepraszam.