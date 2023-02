Pewnie zostanę zjechany ale nieironicznie to jest lepsze od psychterapi, jednorazowe, 20x tańsze i sto razy bardziej skuteczne. Bo osoba oczyszczona w to wierzy. 100, 200 czy 300zł to dobra cena za uzyskanie spokoju ducha i szczęścia w swojej głowie. Wyjdzie z tego spotkania i będzie miesiącami przekonana że jest dobrze bo wypędzono z niej tego złego demona który ją niszczył. Jako alternatywe może chodzić do 26 letniej Juleczki 150zł za wizyte, Pokaż całość