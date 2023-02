Dziś 150% płacy minimalnej to aż 4065zł netto

Wypłata zawsze powinna być podawana w odniesieniu do płacy minimalnej – tak samo średnia krajowa. Im większa różnica tym lepiej, gdyż wtedy człowiek wie, że w pracy warto się starać, warto podnosić swoje kwalifikacje oraz zmieniać stanowiska czy firmy. Kiedy średnia krajowa zbliża się do minimalnej – co ma miejsce dziś – wydajność pracy WSZYSTKICH ludzi w danym kraju spada.

Przykładowo, zarabiając 2-4 minimalne człowiek pracuje o wiele dokładniej i wydajniej, bo wie, że za swoją pracę dostaje znacznie więcej niż minimum. Jeśli zaś zarabia 1,2-1,5 minimalnej to przestaje się starać, bo nawet jeśli go zdegradują, to zawsze może iść „myć podłogi” za podobne pieniądze.

Dzisiejsi komuniści, lewaki, pismaki i inni „tęsknię za PRL-em bo żyło się ŁATWIEJ” uważają, że człowiek pracuje „bo ma ambicje” a nie dla pieniędzy, więc inżynier, lekarz, ochroniarz i sprzątaczka powinni zarabiać mniej-więcej tyle samo, bo mają „takie same żołądki”. Szkoda tylko, że nikt nie patrzy na wydajność ich pracy oraz to, co wnoszą do naszego świata. Gdyby miał do wyboru dalej pracować jako inżynier konstruktor albo zacząć pracę ochroniarz za mniej-więcej te same pieniądze i z gwarancją, że przez następne lata na obu stanowiskach podwyżki będą również równe, to wolałbym być ochroniarzem i pół dnia w pracy siedzieć na telefonie a drugie pół spać.