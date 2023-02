W PL połowę aspirującej klasy średniej 3 raty kredytu dzielą od bezdomności, ale póki idzie wszystko OK to można wywyższać się nad bezdomnych...

Nawet z mitycznymi zarobkami 15-25k PLN dorobienie się mieszkania to długie lata, a jak się noga powinie to ZUS dostanie się 1k renty, a stąd to już niedługa droga do bezdomności.