Kobiety nie chcą być uwięzione, w ogóle wychowanie dziecka jest trudne. Kariera zawodowa do 5 roku życia dziecka to w ogóle jest sieczka. System powinien wspierać wychowanie dzieci, a nie rzucać rodzicom kłody pod nogi. Jak musimy stać w kolejce do zapisów do żłobka w sąsiedniej dzielnicy od 4:00 (bo u nas w ogóle nie ma miejsca), to ja dziękuję. Nie ma warunków do wychowywania dzieci. 500+ niczego nie ułatwia, chyba że Pokaż całość