Totalna Patologia systemu karania. Gdy ktoś Przekracza prędkość 200km/h to znaczy, że go stać i stawki mandatów powinny być 100 razy wyższe. Dalej mamy problem bo nawet jak Dostaniesz 2500 złotych mandatu to dlatego co ma średnią krajową to Dużo a ten co ma Miliony czy Miliardy to jest jakby Komar dziabnął mu troszkę krwi i nic więcej.