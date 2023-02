Dlaczego Polak odbiera sobie życie częściej niż Polka?

Co za pieprzenie: wg pana Jablonskiego przyczyna samobojstw mezczyzn jest... patriarchat!

Tak, 90% samobojcow to mezczyzni, 90% bezdomnych to mezczyzni, 60% studiujacych to kobiety, przewaga w sadzie po stronie kobiet, socjal dla "samotnych" matek, doplata kilkuset tysiecy zlotych do emerytury dla przecietnej kobiety to niby patriarchat :D Moze mamy wyzszy wiek emerytalny (za wyjatkiem mundurowych pasozytow), ale za to w razie wojny my pojdziemy na mielonke, a nasze kobiety w objecia Helmutow. Pokaż całość