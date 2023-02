Gdyby komuś nie chciało się czytać to: zakłady pogrzebowe przekupywały lekarzy i ratowników żeby dawali wizytówki i polecali zakłady pogrzebowe rodzinie zmarłych i dawali cyk zakładom pogrzebowym kto umarł. Potem ratownicy i lekarze zaczęli posuwać się dalej i zwyczajnie nie ratowali umierających w karetce a końcowo zaczęli przyczyniać się do ich śmierci stosując np. pawulon. Wtedy zasiłek pogrzebowy to było bardzo dużo w stosunku do siły nabywczej. Do tego był on chyba Pokaż całość