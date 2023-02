z tego, co pamiętam, to inwestycja w autostradę się zwróciła. teraz zamiast zmniejszyć i próbować znaleźć optimum, żeby jak najwięcej ludzi chciało jednak jeździć, to brną w maksymalizowanie zysków, co jest zgubne



pożyjemy zobaczymy, choć wiele wskazuje na to, że żyjemy z debilami