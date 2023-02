Ten kto pracował w IT w korpo ten się w cyrku nie śmieje.

Zamiast dać ludziom porządny sprzęt do pracy daje im się np. ekologiczny kubek na wodę i wywala kasę na "kołczów", którzy wygłaszają swoje mądrości.



I co z tego, że kompilacja trwa 3 minuty??? Teraz będziesz szybciej pracował bo jesteś zmotywowany!