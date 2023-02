Masakra, co za ładunek raka, ale to nic dziwnego, co ta podła gazeta lansuje równolegle. Nieposiadanie, rozwiązłość, konsumowanie owadów, mikroapartamenty, klimat-szuryzm, przenoszenie życia do wirtualu - czyli wszystko to do czego chce nas zredukować program stręczony przez mandarynów z Davos. W świecie, gdzie nikt nic nie posiada, nikt też ma nie posiadać żony, bo kobiety jak w czasach leninowskich mają być użyczane, a ludzie będą żyć we współdzielonych przestrzeniach.