mnie rozbraja jak to co ostatnio sie stalo u danielamagicala cokolwiek by o nim nie myslec, ale policja wbija na chate pod pretekstem calkiem innym po czym zawija gohę na izbe wytrzezwien tylko dlatego ze wypila sobie we wlasnym domu, przy czym nie byla agresywna ani nic, po prostu policjant mial widzimisie, najgorsze jest to ze takie gestapowskie metody nawet broni sierżant bagieta byly juz policjant, gdzie sprawa jest oczywista ze policja Pokaż całość