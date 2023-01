Magiczna szkocka wyspa - ISLE OF SKYE

Jestem ciekawa czy słyszeliście nazwę ISLE OF SKYE? To nazwa malowniczej szkockiej wyspy, którą warto odwiedzić. Ja odwiedziłam i wyspa zauroczyła mnie totalnie. Zachęcam Was do przeczytania mojego artykułu na temat atrakcji Isle of Skye. Przemycam też sporo informacji praktycznych i super zdjęć.