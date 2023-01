Do samej ustawy nie mam nic i dobrze, że to się zmienia, bo w ten sposób można by zniszczyć każdego taką wysoką kwotą, nieadekwatną do samego przewinienia.

Wyobraźcie sobie, że np. taki Kaczyński wytacza każdemu wykopkowi, który go obraził proces o zniesławienie i wygrywa go, żądając przeprosin w określonych mediach, gdzie koszt ich zamieszczenia to np. 500 tys.