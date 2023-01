To cyrk jakiś jest a czemu nie dać trzecio albo piecio klasistom laptopa? Jaki ma to cel ? dla mnie to pieniądze podatnika wyrzucone w błoto, każdy szczeniak ma laptopa lepszego lub gorszego a ci którzy go nie mają to promil posiadaczy . Kuzwa szpitale zadłużone, dziury na drogach gminnych i powiatowych ,brak chodników, woda tak zakamieniona że pranie żółte wychodzi, syf na polskiej wsi totalny aż strach zaprosić znajomych z zachodu Pokaż całość