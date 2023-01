A teraz proste pytanie. Co to jest VAT?

To jest podatek.

Kto go płaci? Zawsze klient końcowy. Inni po drodze działają jak inkasenci tego podatku. Ten dzban własnie się chwali tym że wam z kieszeni skutecznie złotóweczki kradną. Podatek VAT powoduje że jeśli jesteście konsumentem indywidualnym nierozliczającym kosztów jak nawet JDG to wasze 1 PLN jest warte 1 PLN-VAT. Bo cokolwiek kupicie jakiś VAT zapłacicie.

Co więcej jeśli rośnie inflacja i wydajecie Pokaż całość