Śmieszne jest to jak onuce i folksdojcze działają w internecie. Oczekuje jeszcze kilku artykułów powtarzające te same bzdury na kilku polskojęzycznych portalach. Narracja zmieni się spowrotem na krytykę zamowionego i dostarczanego sprzętu jak tylko liczby wzrosną.

Później już z górki, onuce i folksdojcze wrócą do krytyki zbrojenia się i wzmacniania obronności Polski, a jak wygra platforma to wróci do "rozsadnego" planu rozbrajania który realizowała przez 8 lat swoich rzadow.