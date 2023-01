Z tego co zrozumiałem z artykułu to niby czarni policjanci "nasiąkli" rasizmem wobec czarnych współbraci pracując w policji. Co za idiotyzm, na pewno go pobili to nienawidzą "czarnuchów". Nie, wytłumaczenie jest proste to to samo co u nas jak gliniarze zatłuką jakiegoś sebixa w komisariacie, nie dlatego że uważają go za inną rase xD a dlatego że po prostu mogą i czasem chcą się wyżyć na kimś. I swoją drogą ciekawe czy Pokaż całość