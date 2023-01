Sumaryczny budżet (łącznie z tymi ukrytymi długami, poupychanymi po funduszach) to już bilion złotych. Jeszcze za PO w 2015 budżet wynosił 330 mld zł i przez długie lata wstecz oscylował wokół tej kwoty. To skala tego jak bardzo okrada nas PiS. Na bilion złotych rocznie. PiSiory to najgorsze co mogło Polskę spotkać i spotkało w jej powojennej historii. Zdemolowali całkowicie kraj.