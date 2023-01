To jest tylko pyrrusowe zwycięstwo. Wygrana byłaby wtedy, gdyby sąd zakazał Ziębie dalszej działalności. A teraz wyszło na to, że psy poszczekały, a karawana jedzie dalej. W oczach swoich zwolenników będzie miał +10 do fejmu, jako męczennik walczący z big pharmą i lekarską mafią. Nie dotrze do nich, że on ich zwyczajnie oszukuje.