Czyli plan jest realizowany skutecznie. Dożynamy Polską gospodarkę, służba zdrowai ledwo zipie, policja ma chyba najgorszy PR od czasów głębokiej komuny. Za to TVP ma tyle kasy że nie wiedzą co z nią robić. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mimo kryzysu ma 80% większy budżet na ten rok w porównaniu do 2022. Niszczenie Polski postępuje sukcesywnie. Napychanie sobie kieszeni też.



Ciekawe czy już można każdego kto głosuje na PIS nazwać zdrajcą ? Czy Pokaż całość