Dziwicie się? Netflix w full opcji 4K to maxymalnie 15–25 Mbps i to bliżej 15 częściej. Blueray spokojnie 70–100 Mbps a nawet szczytowo 144mbps puści. Wystarczy dynamiczna scena wybuchu czy jakiegoś konfeti by na swoim wypaśnym telewizorze za dziesiątki tysięcy widzieć pixelozę jak z czasów Sony Ericssonów. Może wkładanie płytki do odtwarzacza nie jest najwygodniejsze, ale żaden VOD nie jest jeszcze gotowy infrastrukturą by puszczać terabajty danych do jednego oglądacza.