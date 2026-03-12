Niespodziewany powrót Blu-ray. Panasonic nie nadąża z produkcją
W świecie zdominowanym przez platformy streamingowe optyczne nośniki danych wydawały się reliktem przeszłości. Tymczasem japoński koncern Panasonic znalazł się w zaskakującej sytuacji. Popyt na jego nagrywarki Blu-ray gwałtownie wzrósł, a firma nie nadąża z produkcją urządzeń.ochucki
btw. wiem ze chodzi o nagrywarki, ale ja ogolnie do BR się przekonuje ostatnio.
Z dobrego trackera masz prawie 100GB 4K ze wszystkim wodotryskami, z różnymi ścieżkami dźwiękowymi, napisami itd.
To nie, lepiej się użerać z 30 subskrypcjami na każdy streaming z psiej d--y, bo korpo sobie porozrzucały między siebie wszystkie tytuły.
- miałeś najpierw erę CD
- potem krótszą epokę DVD
- gdy wchodziło B-R jednocześnie:
* internet stał się przyzwoity rozwinął się streaming
* ceny nośników wielokrotnego zapisu - HDD, microSD czy pendrive tak spadły że przestało się opłacać archiwizować dane/filmy na nośnikach optycznych
Ten nośnik nie miał swojej rewolucji bo zaraz nastąpiły kolejne.
Jest naprawdę nasz.
Z jakiego powodu w takim razie pozostałe duże firmy wycofują się z rynku Blu-ray mimo dużego popytu? Nie wiem ale się domyślam ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Sidroff: Jakbyś przeczytał artykuł to byś wiedział, że to tylko wynik wycofania się konkurencji. Popyt nie wzrósł, tylko bardziej skupił się na wokół jednego producenta, jaki nadal działa w fizycznych nośnikach.
Klienci konkurencji do nich przeszli i stąd ten wzrost sprzedaży u nich
https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/cancelled-blu-ray-recorder-production-leads-to-flood-of-orders-for-panasonic-after-rivals-exit-market-last-supplier-standing-apologizes-for-delays-as-firm-inundated-with-orders