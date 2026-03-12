Interaktywna mapa Układu Słonecznego w przeglądarce.
Planety, księżyce, asteroidy, misje kosmiczne wszystko w 3D, orbity Keplera, misje kosmiczne w czasie rzeczywistym fizyka Newtonowska liczona na żywo. Darmowe. Bez rejestracji.KingaM
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
https://www.solarsystemscope.com/
Czyli bezużyteczna zabawka
Przy okazji. Wybierasz datę na kalendarzu... ustawia się inna data xD Genialne xD
@SCAInet: U mnie działa, może masz zasilacz z czarnej listy.