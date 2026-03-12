Polecam Lackową, nie dość że trzeba pojechać na kompletne zadupie, to jeszcze wdrapać się pod ścianę płaczu i mieć widok na przepiękne zarośla (pieczątkę ktoś z-----ł).

Jak ktoś lubi zapach moczu, to może śmiało dawać na Łysicę, doznania węchowe gwarantowane w sezonie wakacyjnym przy 30 stopniach.

Na Rysach czeka się w kolejce przy drabinkach lub łańcuchach, bo ktoś kompletnie zielony musi koniecznie na Rysy wejść, a jeszcze kamieniem w łeb możesz dostać Pokaż całość