Admin grupy na FB dawał bany dla wydawnictw które nie wysłały darmowych gier
Wydawnictwa Galakta i IUVI zostały objęte blokadą na facebookowej grupie Gry Planszowe, największej grupie o tej tematyce w Polsce, ponieważ odmówiły wysyłania administracji swoich gier za darmo. Posty na temat planszówek tych wydawnictw, w tym te pisane przez zwykłych użytkowników, były usuwane.speedy911
Bo to jest też tak:
Admin tej grupy to koleś, który był jednym ze współzałożycieli grupy. Przy 5k członków (jakoś tak, może przy 10) wywalił wszystkich innych i został adminem solo. Adminami byli ludzie związani z wydawnictwami na rynku, celem było zbudowanie wspólnej platformy do promocji gierek. No ale przyszedł ziomek i stół wywrócił. Nikt się nie zdziwił,
@winda_orbitalna: Znaczy się pisał maile do ludzi którzy na coś wpłacali, tak?