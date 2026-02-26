Hity

tygodnia

Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3036
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2688
Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
2648
Naczelna Izba Lekarska uważa, że w Polsce kształci się zbyt wielu lekarzy.
2472
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2308

