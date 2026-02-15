Szpieg sam się wystawił. Laski zrobiły selfie i ujawniły działanie spyware'u.
Przypadkowy post menedżerki na LinkedIn pokazał interfejs Graphite Paragon Solutions, izraelskiego tajnego narzędzia wykorzystywanego do cyfrowej inwigilacji na całym świecie.kannabis
- #
- #
- #
- #
- #
- 94
- Odpowiedz
Komentarze (94)
najlepsze
@TrionicSe7en: Po gettach i obozach zagłady to się dziwię, że się nie mścili.
@TrionicSe7en: faktycznie wschodni, najwięcej z ruskimi mają wspólnego
Czemu nie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@towarzysz-eko: tak, o tym właśnie pisałem w ostatnim zdaniu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wszystko już było, wszystko się powtarza
Nic się nie dzieje. Przewijaj dalej.
#bekazprawakow
@yolantarutowicz: on tak od dawna. Ale jedno trzeba mu przyznać,jarmycki nie nosi, w przeciwieństwie do "polskich" szabesgojów.