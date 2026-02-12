Będąc w UK, miałem internet w Plusnet. Płaciłem co miesiąc, internet działał i nie interesowałem się tym. Po kilku latach, przy przeprowadzce, kiedy chciałem sprawdzić zasięg w nowej lokalizacji, zalogowałem się na ich stronę i zobaczyłem plany. Okazało się, że pakiet, który miałem, był tak podstawowy, że nie było go już w ofercie, a pieniądze, które za niego płaciłem, były równe cenie ich obecnie najdroższego planu.



Wybrałem tańszy plan i miałem szybszy Pokaż całość