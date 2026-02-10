Z samochodu strzelał do kaczek
48-latek strzelał z samochodu do kaczek, mimo trwającego okresu ochronnego na to ptactwo. Mężczyzna ponadto w ogóle nie zgłosił polowania. Grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie także przed rzecznikiem dyscyplinarnym Polskiego Związku Łowieckiego.matixrr
Komentarze (21)
Polowanie bez zgłoszenia to chyba kłusownictwo, a to jest więzienie?
Safari kurde.
Matka mu powiedziała że nie ma mięsa na obiad. A ten w wieku 17 lat poszedł po b--ń ojca. Wzioł klucze otworzył szafę pancerną zabrał dubeltówke i z 10 nabojów śrutowych.
Następnie zabrał kluczyki wsiadł do samochodu pojechał w zimie tuż za wioska na tamy spiętrzające wodę bo po drugiej stronie gromadziły się ptaki wodne gdyż to było jedyne miejsce które nie zamarzało, było ich podobno tak
Przestępstwa: 6–8
Wykroczenia: 2–3
@mpetrumnigrum: Zaraz, zaraz, tytuły profesorskie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej, czy to Pan Panie Prezydencie? Czy ten kolega to jeszcze z czasów Lechii?