AMA - dawca szpiku. Zapraszam do zadawania pytań!
Od 2016 roku jestem w bazie potencjalnych dawców szpiku, a krótko po 18-stce miałem okazję realnie pomóc mojemu „bliźniakowi genetycznemu”. Na co dzień jestem strażakiem ochotnikiem, liderem wolontariatu i honorowym dawcą krwi (w zeszłym roku odebrałem nawet medal „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”). Masz pytania o rejestrację w bazie? O samo pobranie? Boisz się bólu? Zastanawiasz się, jak to wygląda od kuchni? Zapraszam do zadawania pytań :)Sebastian_dawcaszpiku
- #
- #
- #
- #
- #
- 150
- Odpowiedz
Komentarze (142)
najlepsze
https://wykop.pl/link/2531585/miliarder-przeszedl-szosty-przeszczep-serca - podobno fejk, ale czy to takie niemożliwe w wykonaniu innych?
Miliarder przeszedł szósty przeszczep serca
Moje najszczersze gratulacje… strasznie Ci zazdroszczę tego uczucia, że mogłeś komuś pomóc i to zrobiłeś… bądź dumny… ja wciąż czekam żebym mógł oddać… już ponad 20 lat jestem w bazie i na razie nic ale mocno wierzę że kiedyś też będę mógł się pochwalić…
Łączę serdeczności…
- Czy biorca po otrzymaniu szpiku będzie wyleczony? Czy może taki przeszczep nie daje 100% gwarancji?
- Czy służby mają dostęp do bazy DNA dawców? Można się "wypisać" z takiej bazy?
- niestety nie daje 100% gwarancji. Wszystko zależy od sytuacji biorcy.
- służby nie mają dostępu. Można się z bazy wypisać :)