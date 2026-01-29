Call center na Ursynowie było tylko przykrywką. Ukraiński zbrojny gang rozbity
Dwóm osobom - obywatelom Ukrainy w wieku 24 i 34 lat - przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 12 mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat, obywateli Ukrainy, stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zostało deportowanych.santa-maria-de-rosa
Komentarze (45)
najlepsze
Współczuję Ci - przyjeżdżaj do mnie ale pracuj uczciwie, szanuj nasze prawo i zwyczaje. Przyjmę Cię z otwartymi ramionami a jeżeli będzie trzeba stanę z Tobą ramię w ramię. Bez względu na to jakiej narodowości, rasy czy wyznania jesteś.
Wykorzystujesz moje wspolczucie?
Kajdany i wyp....laj. I nigdy nie wracaj - dla ciebie miejsca już tu nie ma i nigdy nie będzie. Miałeś chamie złoty róg...
@duzy240: działasz zgodnie z ruską propagandą, świadomie lub nie. Ruscy mówią na takich gównojady
Ukrainiec Ukraińcom Ukraińcem. Wykorzystali swoich, którzy byli w rzeczywiście trudnej sytuacji życiowej. Gardzę.
O nas to samo piszą za granicą.
I nie, nie bronię przestępców czy Ukrainy jako takiej. Ale bardzo łatwo poznęcać się w komentarzach nad całym narodem (tu Ukraina).
Deportowali ich i bardzo dobrze, chwasty wyrwane.