Wspaniały sukces Julek z Ubisoft .Taki smaczek na zdjęciu jest też szefowa Sweet Baby inc.

Jak to powiedział aktywiszcze z Sweet Baby.

,,Podczas prezentacji na Games Dev of Color Expo, pracownik Camerin Wild otwarcie przyznał, że celem firmy jest "spalenie branży gier zaczynając od fundamentów"

Jak widać z Ubisoft im się udało.