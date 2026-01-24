Jeden CD Projekt wart tyle, co dziesięć Ubisoftów.
Niedawne cięcia dokonane w firmie Ubisoft zostały bardzo negatywnie przyjęte przez giełdę w ciągu doby akcje firmy spadły o ponad 30% w dół. W rezultacie obecnie kapitalizacja spółki wynosi niecałe 600 mln euro. Taka wycena oznacza dwie ciekawe rzeczy.wykopowicz_ka
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
@Anomalocaracid: kupić to mały pikuś, przy utrzymaniu później tego upadającego kolosa z ponad 18,5k pracownikami.
Po przejęciu szybciej by upadł CDP, niż obecnie Ubisoft.
Jak to powiedział aktywiszcze z Sweet Baby.
,,Podczas prezentacji na Games Dev of Color Expo, pracownik Camerin Wild otwarcie przyznał, że celem firmy jest "spalenie branży gier zaczynając od fundamentów"
Jak widać z Ubisoft im się udało.
cofnęły się do tyłu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/link/7614121/cdpr-zatrudnia-aktywiste-od-bicia-nieposlusznych-graczy
CDPR zatrudnia aktywistę od bicia nieposłusznych graczy