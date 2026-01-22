Mirki, potrzebuję Waszej pomocy
Między świętami a Sylwestrem nieznany sprawca uderzył w mój samochód, który był zaparkowany przed warsztatem samochodowym, i uciekł z miejsca zdarzenia, nie zostawiając żadnych danych.
Sprawa została zgłoszona, ale do dziś nie udało się zabezpieczyć żadnych nagrań. Dopiero po kontakcie z okolicznymi mieszkańcami dostałem fragment monitoringu z warsztatu widać na nim samochód sprawcy, niestety tablice są nieczytelne.
Każda wskazówka / próba poprawy jakości będzie ogromną pomocą.
Wstawiam link do nagrań. Z góry dziękuję za pomoc.
https://we.tl/t-70c9lKxcwc
Nie cisnąłem, tylko wymieniłem zderzak w Seicento za 150 zł. Młody, to i głupi trochę byłem.
Auto BMA serii 1, przedlift 3 drzwi, granatowy, policji mogłoby być łatwo zawęzić poszukiwania.
bo widzę 3 jednakowe nagrania jak typ jedzie i 1 jak typ stoi XD
Jedzie samochód z uszkodzonym światłem, przez całe nagranie wydaje dźwięki bo coś obciera a na koniec zatrzymuje się i wysiada z niego facet którzy grzebie coś przy zderzaku.