Z tego nagrania masz markę i ubiór gościa, godzinę i kierunek w jakim się poruszał. Przejdź po okolicy, zobacz czy ludzie mają inne kamery, może dalej przy drodze ktoś miał i złapało z numerem. Problem największy że było to dawno temu. Kamery nagrywające w wysokiej jakości mają krótki czas retencji i nadpisywania bo ich nagrania są „ciężkie”. U nas w firmie kamery 4K to max tydzień trzymają nagrania.